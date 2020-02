Une vidéo pour "Thanks For The Dance" de Leonard Cohen

Publié le 26 février 2020 à 14:52 par Guillaume Schnee

Le photographe londonien Harley Weir illustre magnifiquement le titre phare de l'album posthume du poète chanteur.

Après Daniel Askill pour le titre Happens To The Heart, c'est au tour d'Harley Weir de donner vie à un titre de l'album posthume de Leonard Cohen sorti en novembre dernier . Pour la chanson phare Thanks For The Dance, le photographe illustre magnifiquement le thème du cycle de la vie de cette ballade crépusculaire de Cohen . Au milieu de chorégraphies contemporaines et d'images sombres, la renaissance italienne s'immisce dans la vidéo qui met en scène Rowan Blanchard en mariée dansant nonchalamment sur une colline bucolique ou le mannequin Lily Cole incarnant la Naissance de Vénus de Botticelli, entourée de nourrissons . Une dernière danse majestueuse pour le poète montréalais qui nous a quittés en 2016 puisque ce clip semble être le dernier d'une série consacrée à cet album posthume .