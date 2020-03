" Rock Bottom Rhapsody ", la balade intemporelle de Pokey Lafarge

Publié le 24 mars 2020 à 14:42 par Catherine Carette

Entre descente aux enfers et rédemption, le chanteur américain nous embarque dans sa métamorphose.

Depuis son premier album Marmalade ( 2006 ) , le chanteur et multi - instrumentiste rend hommage au jazz des origines et aux musiques populaires du Midwest . Au début de l'année 2018, Pokey LaFarge, à la recherche d'une nouvelle inspiration, quitte Saint - Louis, son fief du Missouri, pour s'installer à Los Angeles où il va vivre une période folle d'auto - destruction . Dans ce huitième album - studio Rock Bottom Rhapsody, hébergé par le label indépendant New West, il raconte sa descente en enfer et sa rédemption .

L'homme qui chante ces chansons n'est pas exactement le même homme qui les a écrites . Cet album raconte l'histoire de qui j'étais .

Si les titres comme Fuck Me Up ont été écrits avant que Lafarge ne s'égare, ils annonçaient déjà sa détresse . Les derniers mois de 2018, même si le succès était au rendez - vous, possédé par ses démons, il s'est laissé emporter avant de toucher le fond . En éveil spirituel, c'est la foi en Dieu retrouvée qui lui a sauvé la vie, témoigne t - il . Elle lui a permis de rechercher la paix et de terminer le disque . Dans sa difficile quête vers la tranquillité, Pokey LaFarge a trouvé un réel soutien auprès de son producteur et ami Chris Seefried et du noyau des musiciens constitué par le claviériste Scott Ligon, le guitariste Joel Paterson, le bassiste Jimmy Sutton, et le batteur Alex Hall .

Nourri au blues, à la country, au bluegrass, au swing ou encore au ragtime, Pokey Lafarge est curieux de toutes sortes de musiques, latines, jamaïcaines, américaines, françaises . . . Ses voyages à travers le monde se reflètent dans sa musique intemporelle, plus réjouissante qu'il n'y paraît à la lecture de cet article !

Pour moi, ce nouveau disque, c’est un peu Roy Orbison et Bob Dylan qui traîneraient avec des groupes de jazz français des années 40 .

à lire Le saxophoniste Manu Dibango est mort