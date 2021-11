Robert Plant et Alison Krauss reprennent "It Don’t Bother Me" de Bert Jansch

Publié le 4 novembre 2021 à 16:01 par Guillaume Schnee

Le duo sort un nouvel album de reprises "Raise The Roof" dont il dévoile un titre folk gravé avec les guitaristes Marc Ribot et David Hidalgo de Los Lobos.

L’ancien leader de Led Zeppelin et la chanteuse - violoniste country s'étaient rencontrés en 2006 pour un duo impromptu avant d'enregistrer à Nashville l'album de reprises Raising Sand. Quatorze ans après, Robert Plant et Alison Krauss ont retrouvé le producteur T Bone Burnett à Nashville quelques semaines seulement avant le confinement de 2020 pour enregistrer l'album Raise The Roof attendu le 19 novembre via Warner Music . Après High and Lonesome, le seul titre original de l'album et une cover de Can’t Let Go interprété par Lucinda Williams en 1998, le duo dévoile une reprise magnifique de It Don’t Bother Me du songwritter folk écossais Bert Jansch .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"Je suis un grand adepte du travail de Bert Jansch depuis que je suis adolescent, de tout ce style folk irlandais, écossais, anglais qui a une inclinaison différente et une perspective lyrique différente" explique Robert Plant qui, avec sa complice, donne de nouvelles directions musicales et harmoniques à l'atmosphère americana du premier album en invitant le batteur Jay Bellerose, les guitaristes Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell et Buddy Miller, les bassistes Dennis Crouch et Viktor Krauss, ainsi que le guitariste de pedal steel Russ Pahl .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Sur Raise The Roof, Robert Plant et Alison Krauss revisitent des chansons de légendes et de héros méconnus du monde country - folk, dont Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch, Betty Harris, Calexico et Ola Belle Reed .