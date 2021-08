Pokey Lafarge illumine notre été avec "In The Blossom of Their Shade"

Publié le 16 août 2021 à 10:31 par Guillaume Schnee

Après la noirceur introspective de "Rock Bottom Rhapsody", le songwriter trempe son americana swing dans un bain de jouvence caribéen et latin sur un neuvième album rayonnant.

Originaire de Saint - Louis, le chanteur et multi - instrumentiste partage, depuis son premier album Marmalade ( 2006 ) , sa vision du monde qui l'entoure dans un cocktail sans âge de musiques folk du Midwest mêlées généreusement au swing, blues, au ragtime ou aux musiques des îles caribéennes . En 2020, l'artiste quittait Los Angeles pour Austin, laissant derrière lui ses années d'autodestruction dans la Ville des anges, relatées dans son album Rock Bottom Rhapsody. Sa tournée annulée par la pandémie, Pokey Lafarge laissa son esprit s’évader du côté de l’Afrique, de l’Amérique du Sud ou des Caraïbes pour nous offrir l'album In The Blossom of Their Shade, une véritable bande - son d'un après - midi d'été .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

C'est entre Chicago et Los Angeles qu'Andrew Heissler alias Pokey Lafarge a enregistré les dix titres de ce neuvième album, toujours aidé par son ami producteur Chris Seefried . Le songwriter voyageur exprime ici le bonheur de sortir de l'obscurité et de la mélancolie avec ses ballades optimistes portées par des mélodies et des rythmiques ensoleillées .

"Cet album est le résultat de mon expérience en 2020 . Avant la pandémie, j'étais dans un endroit sombre, mais la pandémie a en fait créé l'espace dont j'avais tant besoin pour réfléchir . Il s'avère qu'être complètement sédentaire pour une fois était une bonne chose . J'ai trouvé la paix dans le silence ." à confié Pokey Lafarge à NPR Music .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

L'album "In The Blossom of Their Shade" sort le 10 septembre sur le label New West Records .

En écoute "Fonkèr", la douceur poétique métisse de Bonbon Vodou