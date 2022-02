Piers Faccini dévoile l'inédit "The Damned and the Saved"

Publié le 2 février 2022 à 15:57 par Guillaume Schnee

Le songwriter choisit la lumière aux ténèbres dans un poème de folk métisse tiré des sessions de son dernier album "Shapes of the Fall".

Amoureux du son et des musiques roots éloignées de sa culture anglo-saxonne, Piers Faccini se définit comme "un étudiant permanent des musiques traditionnelles du monde" et écrit sa poésie folk universelle au gré de rencontres et de dialogues avec des musiciens gnawa, des pouilles, américains, écossais, de La Réunion ou du flamenco. Pour son prochain projet, le poète folk nomade nous a confié l'été dernier qu'il comptait s'inspirer de son mas du XIIIème siècle et de la nature du parc national des Cévennes dans lequel il est installé depuis vingt ans. En attendant, l'artiste partage avec nous le titre The Damned and the Saved, un nouveau chant de la terre extrait des sessions d'enregistrement de son dernier album Shapes of the Fall.

Piers Faccini y chante la lumière et l'espoir dans un contexte d'effondrement de la biodiversité et du dérèglement climatique sur des rythmes traditionnels de transe de guérison méditerranéens et nord-africains joués au guembri et à l'aouisha par les frères algériens Karim et Malik Ziad, ainsi que des instruments percussifs, le kayamb et les koulins, emblématiques de la musique de transe de l'île de La Réunion, joués par Oriane Lacaille, qui prête également sa voix mélancolique aux chœurs entraînants.

Piers Faccini est en tournée et en concert le 16 février à la Cigale à Paris

