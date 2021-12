Phoebe Bridgers sublime Tom Waits dans une reprise de Noël

Publié le 2 décembre 2021 à 07:57 par Ghislain Chantepie

La guitariste américaine revisite avec douceur "Day After Tomorrow", une protest-song composée par le songwriter il y a une quinzaine d’années.

C’est un charmant cadeau de Noël que vient de mettre en ligne Phoebe Bridgers. La jeune chanteuse américaine, auteure d’un second disque très remarqué l’an dernier et aperçue cet été au détour de l’édition anniversaire du Black Album, a ainsi dévoilé une relecture toute en douceur (et en grelots) de l’un des titres phares de Real Gone, le seizième album studio du grand Tom Waits.

Dans ce disque ténébreux publié en 2003 et qui a déjà fait l’objet d’un remix complet par Tom Waits himself, Phoebe Bridgers a fait le choix de revisiter l’écorché Day After Tomorrow, un titre écrit sous la forme d’une protest-song à la suite de l’invasion américaine de l’Irak quelques mois auparavant. En lieu et place du guitare-voix rocailleux et mélancolique du morceau original, l’Américaine a ainsi choisi d'étoffer la mélodie d’arrangements éthérés, des cordes notamment, qui lui confèrent une forme d’apaisement et offre à cette reprise des allures de véritable Christmas song.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Un sentiment de bienveillance également renforcé par les effets qui entourent le timbre feutré de la guitariste, ainsi qu’un léger chœur évanescent où s’invitent les voix de quelques compatriotes parmi lesquels Z Berg, Blake Mills ou encore Marcus Mumford. L’ensemble des recettes tirées de la vente de cette chanson seront par ailleurs reversées à une association californienne qui porte assistance aux migrants et travailleurs pauvres de Los Angeles.

