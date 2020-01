Patti Smith reprend "After The Gold Rush" de Neil Young

Publié le 13 janvier 2020 à 15:21 par Guillaume Schnee

Invitée du Tonight Show de Jimmy Fallon, l'artiste a livré une version piano-voix bouleversante du manifeste écologique de Young sorti il y a 50 ans.

Une grande dame et une grande artiste, chaque apparition de Patti Smith est comme magnétique et cette nouvelle interprétation dans son immense carrière laisse une fois de plus sans voix . Après la sortie de l'album Mummer Love réalisé l'an dernier avec Soundwalk Collective, l'auteure est venue présenter son nouveau livre Year Of The Monkey, sur le plateau de Jimmy Fallon . Moment fort de l'émission, Patti Smith, accompagnée du pianiste Tony Shanahan s'est lancée dans une reprise poignante du célèbre titre folk After the Gold Rush de Neil Young :

Tiré du troisième album solo de Neil Young, le titre folk After the Gold Rush fête son cinquantième anniversaire en août . Un manifeste écologique qui évoque la fuite en vaisseau spatial après que l'humanité a épuisé toutes les ressources de la planète . Pour souligner l'urgence de la crise climatique actuelle, Patti Smith a juste modifié la dernière phrase en chantant "Look at Mother Nature on the run in the 21st century" . Une interprétation magnifique introduite par la lecture d'un nouveau poème plus optimiste : "Pourtant, je continue de penser que / quelque chose de merveilleux est à arriver / peut - être demain / un demain après toute une succession de lendemains . "