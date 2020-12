"Paper Fog", la country folk cosmique de Cory Hanson

Publié le 3 décembre 2020 à 15:01 par Guillaume Schnee

Le frontman du groupe Wand annonce son deuxième album solo "Pale Horse Rider" et dévoile un premier titre magnifique servi par un clip psychédélique.

Berceau des émois folk et rock psychédéliques, la Californie a vu un de ses nouveaux géniaux rejetons apparaître il y a six ans en tant que chanteur et guitariste de Wand . Et si Cory Hanson a renoué l'an dernier avec les déflagrations sonores de son quatuor garage psyché sur l'album Laughing Matter, c'est en solo qu'il nous offre le meilleur de ses talents de songwriter .

Inséparable de Ty Seggal, l'artiste s'aventurait ainsi en 2016 sur des territoires folk sur son premier album en solitaire The Unborn Capitalist From Limbo. Quatre ans plus tard, le jeune trentenaire se présente à nouveau seul avec l'œuvre Pale Horse Rider, dont il dévoile le titre Paper Fog, un conte rêveur aux airs de country folk cosmique illustré par un clip hallucinogène :

Sur le titre d'ouverture de l'album, la voix délicate et androgyne de Cory Hanson semble flotter, telle un songe cosmique et chaleureux, sur des orchestrations subtiles . Entre brisure et douceur, l'auteur excelle dans sa vision poétique d'une balade country folk où les riffs de sa guitare acoustique se mêlent aux sons psyché des sixties et aux claviers progressifs dans une harmonie poétique et céleste . Dans son clip, Cory Hanson danse sur une dune, l'air diabolique, avant de s'affranchir des mythes avec l'apparition de ce père Noël errant, écorché puis dansant à son tour dans un délire psychédélique .

L'album Pale Horse Rider a été enregistré dans le désert par Robbie Cody et Zac Hernandez ( qui avait déjà travaillé sur "Laughing Matter" de Wand ) . Il sort le 12 mars 2021 sur le label Drag City .