"A Night To Remember" un album live oublié de Johnny Cash

Third Man Records publie pour la première fois l'intégralité du concert de l'homme en noir donné le 5 mai 1973 au Ahmanson Theatre de Los Angeles.

Malgré la crise qui touche les maisons de disques, Jack White continue d'exhumer sur son label des trésors de la musique venus de France ( les albums yéyé de France Gall ) , d'Inde (How the River Ganges Flows) ou des États - Unis avec le Live At Goose Lake, dernière performance d'Iggy Pop & The Stooges retrouvé "dans le sous - sol d'une ferme du Michigan" . Au cœur de l'été Third Man Records publie un autre live oublié, celui de Johnny Cash donné au cours d'une série de sept nuits de concerts qui débuta le 29 avril 1973 . Le producteur Clive Davis avait réuni un plateau extraordinaire réunissant des artistes comme Miles Davis, les Staples Singers, Bruce Springsteen ou Earth, Wind and Fire . L'album live A Night To Remember réunit les 18 titres interprétés par Johnny Cash le soir du 5 mai au Ahmanson Theatre de Los Angeles .

Sur scène avec sa femme June Carter Cash et son complice Carl Perkins à la guitare, Johnny Cash s'était lancé dans un set magnifique de ses plus grands titres country - folk : de Big River, à A Boy Named Sue, Hey Porter, I Walk The Line, Jackson, Folsom Prison Blues ou une reprise de Sunday Morning Coming Down de Kris Kristofferson . L'album live qui sort le 31 juillet sur la série Vault sous la forme d'un double vinyle sera accompagné d'un dvd réunissant les images inédites de ce show historique .

