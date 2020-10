Neil Young partage "Homefires", un nouvel inédit de 1974

Publié le 23 octobre 2020 à 14:08 par Guillaume Schnee

Après son EP "The Times" l’icône folk rock propose des nouveaux trésors du passé dans le coffret "Archives Volume 2: 1972-1976".

Comme si le temps pressait en ces temps obscurs, Neil Young exhume à un rythme quasi frénétique des albums surgis de sa longue carrière tout en continuant à produire de nouveaux brûlots antisystèmes depuis sa demeure nichée au fin fond du Colorado . A peine vient - il de sortir le EP The Times, où il reprenait le titre emblématique de Bob Dylan The Times They Are A - Changin, que l'activiste folk rock nous replonge dans le passé avec Archives Volume 2: 1972 - 1976.

Le coffret rétrospective, attendu le 20 novembre, comprendra notamment une multitude de versions introuvables des classiques de Young ainsi qu'un album live, "Odeon Budokan", enregistré à Londres et Tokyo et des titres inédits comme ce Homefires, une ballade folk acoustique sensible jouée pour la première fois en 1974 et qu'il a interprété plusieurs fois depuis, y compris lors de sa récente tournée solo en 2018 .