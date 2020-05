Neil Young lève le voile sur son album fantôme avec « Try »

Publié le 15 mai 2020 à 12:07 par Ghislain Chantepie

L’icône folk vient de mettre en ligne un nouvel extrait de ce disque inédit enregistré en 1975.

Neil Young est décidément partout . Épidémie oblige, il faudra certes encore attendre quelque temps avant de voir sur scène l’icône folk en chair et en os aux côtés de son groupe culte Crazy Horse . Mais depuis sa demeure nichée au fin fond du Colorado, l’activiste canadien ( et désormais également américain ) n’a pas dit son dernier mot et, à distance, n’a cessé de réagir et d’offrir sa propre réponse à l'actuelle crise sanitaire .

Dès le mois de mars, Neil Young lançait ainsi ses Fireside Sessions, de petits concerts tournés chez lui ( et au coin du feu ) avec sa femme Daryl Hannah, accessibles en streaming depuis sa caverne d’Ali Baba en ligne NYA . En avril, c’était l’un des titres les plus militants de son dernier album Colorado que le chanteur choisissait également d’actualiser en publiant une nouvelle vidéo inspirée de l’actualité mondiale .

Aujourd’hui, c’est une vieille promesse à ses fans que Neil Young s’apprête à tenir en levant le voile sur son légendaire album fantôme enregistré au milieu des années 70 mais jamais publié depuis lors . « Un peu trop personnel » balayait à l’époque le chanteur dans une interview à Rolling Stone avant d’annoncer finalement - près de 45 ans plus tard - la sortie de ce disque inédit pour le mois de juin . Un « maillon manquant » selon lui, qui serait le lien caché entre ses albums Harvest, Comes A Time, Old Ways et Harvest Moon .

Enregistré en décembre 1974 au Quad Studios de Nashville d’après la notice de son site NYA, Try est le premier titre officiellement dévoilé parmi les douze qui composent ce Homegrown . Une chanson douce et à l'optimisme nostalgique que Neil Young a déjà joué plusieurs fois en live par le passé ( d'où la présence en ligne d'enregistrements pirates ) , et qui invite aussi au micro la chanteuse country Emmylou Harris .

En guise de bonus du jour, jetez donc également une oreille à cette reprise magique du cultissime Hey Hey, My My de 1976 enregistré l'an dernier par le duo blues - rock gascon The Inspector Cluzo. Un morceau tout juste dévoilé aujourd’hui, avec les félicitations du grand maître en prime :