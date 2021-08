Neil Young lance sa série de bootlegs avec "Carnegie Hall 1970"

Publié le 23 août 2021 à 15:11 par Guillaume Schnee

Le songwriter sort le premier volet de "The Neil Young Official Bootleg Series" dont il dévoile la version inédite du titre "Cowgirl In The Sand"

S'il a bien confirmé être entré en studio avec son groupe Crazy Horse pour un nouvel album, Neil Young vient d'annoncer qu'il ne participerai pas à son festival Farm Aid à cause de la situation sanitaire . Les fans du songwriter activiste peuvent tout de même se réjouir avec l'annonce d'une série de bootlegs officiels, réunis dans la collection The Neil Young Official Bootleg Serie. L'icône folk rock continue ainsi d'exhumer ses archives à un rythme quasi frénétique en publiant, le 1er octobre, un premier volume consacré à son concert au Carnegie Hall le 4 décembre 1970 .

L'année 1970 a été décisive pour Neil Young, il sort en mars Déjà Vu avec le Crosby, Stills, Nash & Young, puis publie en août son troisième album solo After the Gold Rush enregistré avec des membres du Crazy Horse ainsi que Stephen Stills et Greg Reeves . Après avoir emménagé dans son fameux ranch, il part pour une tournée acoustique marquée notamment par deux dates, les 4 et 5 décembre, à New York au Carnegie Hall . Un bootleg de la deuxième soirée a longtemps circulé mais pour la première fois, on pourra découvrir le premier concert et ses 23 titres allant des classiques de Buffalo Springfield (I Am a Child, Expecting to Fly) et des airs de Crosby, Stills, Nash & Young (Ohio, Helpless) aux chansons de son nouvel album ou Old Man, un titre de son album culte Harvest sorti en 1972 .

Plusieurs autres volumes de la série Bootleg sont prévus pour les mois à venir, notamment Royce Call 1971, Dorothy Chandler Pavilion 1971, The Rainbow Theatre 1973, The Bottom Line 1974 ou un concert en club en 1977 avec le groupe de Jeff Blackburn The Ducks .

