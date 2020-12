Neil Young dévoile "Goodbye Christians On The Shore" un titre inédit de 1972

Publié le 21 décembre 2020 à 14:06 par Guillaume Schnee

Le songwriter activiste continue d'exhumer ses archives avec ce titre magnifique enregistré avec le groupe The Stray Gators et resté secret depuis 48 ans.

S'il n'a pas pu jouer sur scène depuis septembre 2019, les fans de Neil Young ont été comblés cette année avec la sortie, à un rythme quasi frénétique, de productions surgies de sa longue carrière et de nouveaux brûlots antisystèmes . Après le EP Times et Return To Greendale, un live enregistré et filmé en 2003 avec Crazy Horse, l'activiste folk nous offre un voyage dans le temps avec sa rétrospective Neil Young Archives Volume II ( 1972 - 1976 ).

Choisi parmi les douze titres inédits du coffret, le chanteur vient de partager Goodbye Christians On The Shore, une ballade poignante enregistrée le 15 décembre 1972, soit dix mois après la sortie de son album culte Harvest et juste avant sa tournée Time Fades Away. Sur cette session, il est accompagné de son groupe The Stray Gators composé du batteur Kenny Buttery, du bassiste Tim Drummond, du pianiste Jack Nitzsche et du guitariste Ben Keith .

Neil Young Archives vol . II ( 1972 - 1976 ) réunit dix albums pour un total de 131 morceaux rares ou inédits, ainsi que des versions alternatives . Cette période particulièrement prolifique correspond à la création des albums On The Beach, Tonight’s The Night, Zuma, et également Homegrown, paru il y a quelques mois après être resté 45 ans dans les tiroirs . Sachez que pour les fêtes de fin d'année, ce coffret, comme le reste des archives de l'artiste, sont à écouter gratuitement jusqu'au 31 décembre sur le site Neil Young Archives.