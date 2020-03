Neil Young annonce des concerts en streaming (et au coin du feu)

Publié le 17 mars 2020 à 07:19 par Ghislain Chantepie

Le songwriter américain offrira ces « Fireside Sessions » réalisées depuis chez lui avec sa femme à la caméra.

Épidémie de Covid - 19 oblige, il faudra encore attendre quelque temps avant de voir sur scène Neil Young en chair et en os aux côtés de son groupe culte Crazy Horse avec lequel il a publié un magnifique album en octobre dernier . Mais l’activiste américain n’a pas dit son dernier mot, et vient d’annoncer sur son site internet de prochaines sessions live tournées directement depuis chez lui, au coin du feu, et bientôt accessibles à chacun en streaming vidéo :

Ce seront des productions réalisées à la maison, quelques chansons pour passer un peu de temps ensemble . Parce que nous sommes tous coincés à la maison et que peu s'aventurent dehors, nous allons essayer de faire un stream au coin du feu, avec ma charmante femme qui filmera »

Le dernier disque de Neil Young Colorado a été enregistré à Telluride avec Nils Lofgren ( guitare, voix, orgue à pompe ) , Ralph Molina ( batterie, voix ) et Billy Talbot ( basse, voix ) . Ce disque fut accompagné à sa sortie du documentaire intitulé Mountaintop Sessions, retraçant tout le processus d'enregistrement du retour discographique du songwriter légendaire .

