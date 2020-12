Margo Price reprend "River" de Joni Mitchell

Publié le 3 décembre 2020 à 16:14 par Guillaume Schnee

Après la sortie de son album "That's How Rumors Get Started", la chanteuse country de Nashville nous offre une version joyeuse du célèbre hymne de Noël de 1971.

Etoile de la nouvelle scène country de Nashville, découverte par Jack White qui a produit ses deux premiers albums, la chanteuse et auteure Margo Price sortait au cœur de l'été son nouveau long - format That's How Rumors Get Started. Un pur bijou rock produit cette fois par Sturgill Simpson, et enregistré avec Matt Sweeney et Benmont Tench . A l'approche de fêtes de fin d'année bien étranges, la chanteuse réchauffe l'âme de ses fans avec cette version piano voix superbe et enjouée du titre River de Joni Mitchell, tiré de l'album emblématique Blue sorti en 1971 . Une ballade mélancolique composée par la légende folk canadienne sans penser qu'elle deviendrait un hymne de Noël .

