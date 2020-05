"Lockdown On Date Night", nouvelle pépite folk de J.S. Ondara

Publié le 29 mai 2020 à 08:36 par Guillaume Schnee

Le chanteur kenyan sort l'album surprise "Folk N Roll Vol 1: Tales of Isolation" une collection de chansons folk écrites et produites chez lui pendant le confinement.

Quelques années après son arrivée aux États - Unis, le jeune songwriter a vécu son "rêve américain", celui de marcher sur les pas des héros folk de son enfance à Nairobi . Avec sa voix bouleversante et ses chroniques douces amères d'un pays d'accueil en crise, le chanteur est devenu la sensation folk de 2019 en sortant son premier album Tales of America. Un succès fulgurant qui l'a conduit à jouer les premières parties de Neil Young, Lindsey Buckingham, The Lumineers . . . Confiné, l'artiste en a profité pour enregistrer son deuxième album Folk N Roll Vol 1: Tales of Isolation, une collection de balades acoustiques magnifiques écrites et produites chez lui à Minneapolis en une semaine dont voici le premier titre Lockdown On Date Night :

Natif de Nairobi, J . S . Ondara a appris l'anglais seul en écoutant à la radio des groupes comme Nirvana, Pearl Jam ou Radiohead . Il commence à chanter et à écrire des chansons et tombe amoureux de la musique folk à l’adolescence en découvrant que la chanson Knockin’ on Heaven’s Door avait été écrite par Bob Dylan et non par son groupe préféré, Guns N’ Roses . Son album de chevet devient alors Freewheelin de Bob Dylan, puis les oeuvres de Neil Young, Damien Rice ou Ray LaMontagne . En 2013, l'artiste s'installe à Minneapolis, chez une tante et commence à accompagner ses textes sur une veille guitare trouvée . Il poste plusieurs vidéos et sort quelques titres sur un EP autoproduit . Repéré par un radio locale il signe chez verve et enregistre Tales of America.

L'album "Folk N Roll Vol 1: Tales of Isolation" sort le 29 mai chez Universal

