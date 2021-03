Les songes folk-pop cajuns de Renée Reed

Publié le 8 mars 2021 à 13:22 par Guillaume Schnee

La chanteuse de Louisiane dévoile en avant-première le clip abstrait de "Où est la fée" et le titre "Neboj" extraits de son premier album, un pur bijou de pop lo-fi rêveuse et de musique folk introspective.

La songwriter et chanteuse Renée Reed s'est imprégnée dès son plus jeune âge de la culture et de la musique folk de Louisiane, toujours entourée d'une litanie de légendes de la musique cajun et créole et assistant aux jams incessantes de son grand - père accordéoniste Harry Trahan et aux sessions de ses parents ou de son grand oncle, le folkloriste Revon Reed . Des racines profondes qu'elle mêle à son goût pour le son de la pop sixties française sur son premier album homonyme attendu le 26 mars sur le label Keeled Scales .

Sur cette musique qu'elle définit comme une "dream - fi folk des prairies cajun", l'artiste se livre avec sensibilité, nous contant dans des ballades intemporelles et oniriques, les trois dernières années de sa vie . Elle nous livre de sa voix aérienne, ses textes sombres sur les relations toxiques, le bagage héréditaire, les bénédictions et les fantômes du passé mais aussi ses désirs d'amour et de nouveau . Une œuvre où la colère s'entremêle à la douceur de songes éthérés comme sur le titre Où est la fée dont le flou du rêve d'une promenade en forêt est illustré par les images abstraites du clip très sixties réalisé par Hal Lambert .

Beaucoup plus folk, le titre Neboj, à l'origine un mot tchèque et prononcé "nuh - boy" par les Cajuns, est une ballade guitare - voix magnifique sur laquelle Renée Reed aborde "le lâcher prise et le fait de ne pas avoir peur de tomber amoureuse, de simplement faire confiance à son cœur" . L'auteure joue avec les mots et leur musicalité . Elle chante sa poésie en anglais, en cajun ou en français, cette langue qu'elle étudie à l'Université de Lafayette en même temps que la musique traditionnelle de cette terre de métissages culturels et haut lieu de la créativité musicale .