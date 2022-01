Les reprises bigarées de Bonnie Prince Billy & Bill Callahan

Publié le 4 janvier 2022 à 15:45 par Guillaume Cohonner

Les deux icônes de l'indie-folk se sont entourées de Ty Segall, Dave Pajot, Bill Mackay ou encore de David Grubbs sur leur nouveau projet "Blind Date Party".

C'est que l'on si perd dans la foisonnante discographie du prolifique Bonnie Prince Billy. Capable de sortir deux, voire trois albums par an, Will Oldham enchaîne également depuis quelques années les collaborations les plus diverses, que ce soit avec le groupe Tortoise, Current 93, Nicolai Dunger ou encore le rappeur Sage Francis. Avec toute cette oeuvre abondante, le chanteur de 51 ans trouve encore le temps d'enregistrer des albums hommage, comme en 2017 avec Troubadour, dédié au guitariste-chanteur country Merle Haggard.

Alors qu'il publiait en juin dernier un album co-signé avec Matt Sweeney, le prince de Louisville revient avec un album de reprises en collaboration avec une autre icône de la folk contemporaine, Bill Callahan via Blind Date Party. Les deux comparses ont également décidé d'inviter leurs camarades de label : chaque reprise voit ainsi participer un invité. On y retrouve aussi bien Ty Segall sur Miracles de Johnnie Lee Frierson, Dead Rider sur Our Anniversary de Smog que le luthiste George Xylouris pour une relecture de Rooftop Garden de Lou Reed.

Alors que l’exercice n'aurait pu être qu'une suite de name dropping sans saveur, le tandem joue ici la carte de l'effet de surprise grâce au choix des chansons et par leur réarrangement audacieux. On y croise ainsi des réinterprétations de Robert Wyatt, Steely Dan ou encore Billie Eilish dans des registres plus expérimentaux auxquels les deux protagonistes du projet nous avait habitués par le passé.

Bonnie Prince Billy Bill Callahan - Blind Date Party est disponible en streaming depuis le 10 décembre. Une version physique sortira fin janvier 2022 sur le label Drag City.