Les précieux chants de la Terre de Piers Faccini

Publié le 10 mars 2021 à 08:35 par Catherine Carette

Avec les parfums folk, blues et world de "Shapes of the Fall", le songwriter nous raccorde aux vibrations souterraines de notre planète en danger.

Chaque album de Piers Faccini témoigne de son cheminement d'être humain soucieux de vivre en accord avec notre terre nourricière, surexploitée par une activité insensée . Vivant au cœur des montagnes cévenoles depuis dix - huit ans, toujours à la recherche de l'essentiel, il récolte ses chansons peuplées de voix animales, végétales ou minérales, que le travail quotidien de l’expérience a lentement fait monter en grain . Avec son nouvel album Shapes of the Fall (Les formes de la chute) , même s'il évoque la catastrophe environnementale en marche et le possible effondrement de notre civilisation, il cherche comment mûrir, malgré tout . Voici la première vidéo de sa web série en cinq épisodes sur l'enregistrement de son album qui paraitra le 2 avril :

De cette complainte désemparée germe doucement une petite lueur d’espoir . Ne sommes - nous pas en train de redécouvrir ce qu'est la nature ? Pour évoquer son nécessaire combat ,Piers Faccini met en résonance musiques traditionnelles "celles qui font pleurer et celles qui font danser", pulsations gnawas et partitions pour quatuor à cordes pour interroger sa place dans le monde et nous rendre vivants .

On regarde son désespoir en face, pour mieux se demander quelle énergie en tirer . C’est une forme d’appel, et la réponse arrive par la danse, qui apporte la contrepartie de lumière, le feu . . .

Pour mettre en forme cet album à la fois tourmenté et apaisant par son humanité, Piers Faccini s'est entouré de merveilleux compagnons qui portent haut ses chants de la terre : Malik Ziad ( oud, guembri, guitare, mandole ) , le percussionniste Karim Ziad, le guitariste et arrangeur Lucas Suarez, le violoncelliste Clément Petit ( violoncelle ) , les violonistes Sylvain Fabre - Bulle, Florian Maviel et Benachir Boukatem .

Shapes of the Fall paraît le 2 avril chez NØ FØRMAT !

Piers Faccini - Shapes of The Fall - Photo de Julien Mignot