Laura Marling sort l'album "Song For Our Daughter"

La chanteuse folk britannique avance la sortie de son septième album et met en ligne la ballade "Held Down".

Pour rompre l'isolement de chacun, la prodige de la scène nu folk londonienne a choisi de donner des cours de guitare via son compte instagram . Le 5 avril, Laura Marling en a profité pour offrir une belle surprise à ses fans en annonçant la sortie vendredi de son septième album solo, attendu seulement pour l'automne . Alors que beaucoup d'artistes retardent la sortie de leurs albums en raison de la pandémie, l'ex chanteuse de Noah and the Whale et Mumford & Sons a expliqué sur les réseaux sociaux la raison de la sortie prématurée de Song For Our Daughter et a dévoilé le titre Held Down, une ballade pop folk mélodieuse aux choeurs enchanteurs :

À la lumière du bouleversement de nos situations, je ne voyais aucune raison de retenir quelque chose qui, à tout le moins, pourrait divertir, et au mieux, fournir un certain sentiment d'union .

Après la sortie en 2017 de l'album Semper Femina, Laura Marling a cherché un nouveau label, s'est inscrite à une maîtrise en psychanalyse et a multiplié les projets comme LUMP, son duo avec Mike Lindsay, compositeur du combo électro - folk Tunng . Sur l'album Song For Our Daughter, Laura Marling semble prolonger ses réflexions sur les différents aspects de la féminité dans nos sociétés omniprésentes sur son précédent long - format .

Mon écriture, comme toujours, était des mois, des années, en avance sur ma conscience . Et ceci, en soi, décrit le sentiment de l'album; comment guiderais - je ma fille, comment l'armerais - je et la préparerais - je pour la vie et toutes ses nuances ?

l'album "Song For Our Daughter" sort le 10 avril sur Partisan / Chrysalis