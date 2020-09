Lambchop reprend "Reservations" de Wilco

Publié le 30 septembre 2020 à 09:28 par Guillaume Schnee

Après "This (Is What I Wanted To Tell You)" Kurt Wagner et son combo de Nashville arrivent avec l'album "Trip", une collection de covers de George Jones, Mirrors, Stevie Wonder, The Supremes ou Yo La Tengo.

En 2016 les vétérans alt - country ajoutaient des sonorités électroniques à leurs ballades orchestrales mélancoliques sur l'album Flotus, une orientation musicale confirmée l'an dernier avec This ( Is What I Wanted To Tell You ). Plutôt que de se lancer dans une nouvelle tournée sans fin, Kurt Wagner a proposé aux membres de Lambchop de réaliser un album de reprises et demander à chacun d'eux de choisir un titre . S'effaçant de son rôle de leader, le chanteur a laissé aux musiciens le soin de diriger la session d'enregistrement des covers réunies sur l'album Trip, attendu le 13 novembre sur le label City Slang . Le batteur Matthew McCaughan a choisi de réinterpréter Reservations du groupe de Jeff Tweedy, Wilco, proposant une version lunaire de treize minutes du morceau phare de l'album Yankee Hotel Foxtrot sorti en 2002 :

"Comme pour toutes les reprises de Trip, la reprise de Reservations a été choisie non pas tant pour son contenu ou comme un hommage à l'original mais pour ce que notre groupe a pu faire ressortir dans l'enregistrement de celui - ci" explique Kurt Wagner . Enregistré en quelques jours en décembre dernier, Trip propose une cover de Where Grass Won’t Grow popularisé par George Jones, Shirley du groupe de synthpop anglais Mirrors, Golden Lady de Stevie Wonder, Love Is Here And Now You’re Gone popularisé par The Supremes et Weather Blues de James McNew bassiste de Yo La Tengo .