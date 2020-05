La soul folk enchanteresse de Holy Hive

Publié le 27 mai 2020 à 09:34 par Guillaume Schnee

Le trio de Brooklyn sort son premier album "Float Back To You" une collection de ballades à la langueur lumineuse et aux orchestrations délicieusement rétros.

Habitué des productions soul sixties luxueuses avec des artistes comme Bobby Oroza ou The Shacks, le label new - yorkais Big Crown Records dévoile sa nouvelle trouvaille avec le trio Holy Hive et son étonnante soul folk délicate aux sonorités sans âge . Un combo né de la rencontre improbable entre deux mondes, celui du batteur Homer Steinweiss compagnon de route de Sharon Jones, sideman de Lady Gaga ou Amy Winehouse et du songwriter folk à la voix de falsetto Paul Spring . Les deux artistes se sont rencontrés au Minnesota alors que Spring était encore au lycée . Avec l'arrivée du bassiste Joe Harrison, Holy Hive a commencé a développer un univers sonore à part, bouleversé par une tournée avec la légende de la soul Lee Fields .

Le premier album de Holy Hive, Float Back To You, est la somme parfaite de ces deux traditions musicales où la guitare folk et la voix angélique de Paul Spring s'élèvent avec grâce sur le groove langoureux de ses complices . Des ballades rêveuses et mélodieuses ou l'âme de la soul se mêle hamonieusement à la poésie folk du Midwest et s'enrichit de la participation de plusieurs invités comme la harpiste Mary Lattirmore, la chanteuse et bassiste Shannon Wise ( The Shacks ) , le trompettiste Dave Guy du groupe The Roots ou le producteur et multi - instrumentiste Leon Michels du groupe funk El Michels Affair . Multipliant les lectures possibles de ses ballades amoureuses, Holy Hive met en musique le Fragment 31 de la poétesse grecque Sappho avec Embers To Ash, revisite la chanson traditionnelle irlandaise Red Is The Rose ou reprend Be Thou By My Side de Honeybus .

