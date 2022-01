La nouvelle ballade lascive de Father John Misty

Publié le 7 janvier 2022 à 10:57 par Guillaume Cohonner

Le crooner folk revient avec « Funny Girl », premier single résolument rétro en prévision d'un album le printemps prochain.

Quatre ans après God's Favorite Customer, Josh Tillman, de son vrai nom Father John Misty donne un avant-goût de son prochain album qui paraîtra en avril. Ce premier titre, tiré à quatre épingles, s'éloigne du répertoire folk-rock auquel le chanteur nous avait habitué. Avec une formule piano-voix servie par de somptueux arrangements de cordes et de cuivres signés Drew Erickson, Funny Girl nous replonge dans l'ambiance feutrée des night clubs américains de l'après-guerre.

Produit une nouvelle fois par Jonathan Wilson, Chloë and the Next 20th Century sortira sur le label mythique Sub Pop. L'album sera également édité dans une version deluxe avec livret, et singles 45 tours où seront gravées deux reprises : Buddy's Rendezvous de Lana Del Rey et Kiss Me (I Loved You) de Jack Cruz.

Father John Misty - Chloë and the Next 20th Century (Bella Union/Sub Pop) sortira le 8 avril 2022.

