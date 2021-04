L’ode à la spiritualité du captivant Chris Thile

Publié le 28 avril 2021 à 14:57 par Catherine Carette

Le chanteur de bluegrass moderne et virtuose de la mandoline sort le premier single de "Laysongs" son nouvel album solo habité, attendu le 4 juin.

Depuis toujours, Chris Thile fait chanter sa mandoline et ses cordes vocales du baroque à la country, du rock aux musiques classique ou contemporaine . Dans son véritable premier album solo Laysongs, il livre six chansons originales et trois reprises enregistrées dans une église reconvertie du nord de l'État de New York . Sa musique tout aussi viscérale que cérébrale, ses développements harmoniques et ses envolées aussi perchées que son esprit, sont un instantané de son expérience spirituelle de la pandémie amplifiant son besoin de communion avec les autres .

Le morceau phare de l’album Laysongs est Salt ( in the Wounds ) of the Earth, inspiré de The Screwtape Letters de C . S . Lewis . Vous y trouverez aussi une chanson que Chris Thile a écrite sur Dionysos ; une composition originale inspirée du Prélude de J . S . Partita de Bach pour violon seul en mi majeur ; une représentation du quatrième mouvement de la Sonate pour violon seul de Béla Bartók ainsi que le titre God Is Alive, Magic Is A foot basé sur l’adaptation d’un poème de Leonard Cohen par Buffy Sainte - Marie ou encore une reprise de Won’t You Come and Sing for Me de la légende du bluegrass, chanteuse, contrebassiste et guitariste Hazel Dickens .

Chris Thile - Photo de Josh Goleman

En 2017, nous mettions en lumière le très beau double - album du fabuleux pianiste Brad Mehldau avec Chris Thile . Considéré comme le mandoliniste le plus brillant de sa génération, il est aussi à l’aise sur la pop, le folk, le rock, le jazz que sur les sonates de Bach . En duo avec le violoncelliste concertiste Yo - Yo Ma, le bassiste Edgar Meyer, le joueur de banjo Béla Fleck, la violoniste Hilary Hahn, le guitariste Michael Daves… il est aussi le leader et chanteur charismatique du groupe de bluegrass progressif Punch Brothers qui a contribué au film des frères Coen Inside Llewyn Davis .

Chris Thile s'est fait connaître très jeune au sein du trio Nickel Creek primé aux Grammy Awards . En tant que soliste, il a sorti cinq albums dont Bach, Partitas and Sonatas, Vol . 1 . Il est très populaire aux Etats - Unis, notamment grâce à sa série de masterclasses en ligne du dimanche après - midi, nommée Music Is Life Is Music.

