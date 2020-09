Kurt Vile avec John Prine sur "How Lucky"

Publié le 29 septembre 2020 à 14:10 par Guillaume Schnee

Deux ans après l'album "Bottle It In", Kurt Vile annonce le EP "Speed, Sound, Lonely KV" et publie ce premier titre gravé en duo avec le regretté songwriter country folk.

C'est peut - être une belle histoire de transmission ou simplement une rencontre artistique inévitable, un moment que le prodige folk californien qualifie de "moment musical le plus spécial de sa vie" . Discret depuis le début de l'année, Kurt Vile débarque au mois d'octobre avec le EP Speed, Sound, Lonely KV dont le premier single est cet émouvant duo avec le "Mark Twain des songwriters", John Prine, qui nous a quittés le 7 avril emporté par le Covid - 19 à l'âge de 73 ans .

Enregistré à Nashville en décembre dernier cette reprise en finger - picking du titre de la légende country folk sera accompagné sur le EP par une autre reprise de Prine (Speed of the Sound of Loneliness) , de deux chansons originales de Vile et d'une cover du chanteur Cowboy Jack Clement ( Gone Girl ) .

"La vérité est que John a été mon héros pendant longtemps lorsqu'il est entré dans The Butcher Shoppe pour reprendre l'un de ses classiques les plus profonds avec moi . Et, mec, je flottais et volais et je n'ai rien entendu de ce qu'il m'a dit pendant qu'il était là - bas. " a déclaré Kurt Vile qui a aussi bénéficié pour l'enregistrement de ce nouvel EP de la présence de Bobby Wood, Dave Roe, Kenny Malone, Dan Auerbach et Matt Sweeney .