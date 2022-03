Kevin Morby ouvre son album de famille sur "This Is A Photograph"

Publié le 7 mars 2022 à 12:18 par Guillaume Schnee

Le songwriter folk texan dévoile un premier extrait intimiste et obsédant de son septième album avant une tournée européenne et un concert au festival Levitation.

Après ses déclarations d'amours à la vie citadine sur City Music, Kevin Morby a sorti deux albums empreints de spiritualité avec Oh My God en 2019 et Sundowner il y a deux ans. L'auteur et multi-instrumentiste se penche sur ses souvenirs de jeunesse au nord-est du Texas, questionne le temps qui passe, la famille et ses rêves perdus sur sa nouvelle œuvre This Is A Photograph attendue le 13 mai via Dead Oceans.

Entrecoupée de photos de la famille Morby et d'images d'archives de la collection Peter J. Cohen, la vidéo de Chantal Anderson du premier titre, trouve le chanteur se lançant dans un prêche contemplatif se mue en cri de l'âme au rythme d'une musique folk de plus en plus haletante.

« Il s'agit de la bataille à laquelle chaque famille est confrontée, celle de courir après l'horloge, de vivre nos vies et de se serrer les coudes le plus longtemps possible » confie Kevin Morby, marqué par le décès brutal de son père en 2020. Après s'être plongé dans les albums familiaux tapis dans sa maison d’enfance, le songwriter de Kansas City s'est lancé dans un long périple cathartique sur les routes du Mississippi ou du Tennessee pour finalement trouver l'inspiration et écrire This Is A Photograph dans l'historique Peabody Hotel de Memphis. Pour ce nouvel album, Kevin Morby poursuit sa collaboration avec Sam Cohen à la production et a invité des artistes comme Nick Kinsey, Oliver Hill, Cassandra Jenkins, Tim Heidecker et Alia Shawkat.

Kevin Morby - Photo Chantal Anderson

Arrivé en 2013 comme une comète sur la planète folk américaine avec son magnifique premier album solo Harlem River, Kevin Morby a depuis installé son art mélodique et ses talents d'auteur au sommet du genre. Originaire de Lubbock au nord-est du Texas, il avait fait ses débuts à New York comme bassiste du groupe de folk Woods, puis comme chanteur du groupe The Babies avant de s'installer à Los Angeles. L'album Singing Saw était le disque de l'artiste à Los Angeles tandis que City Music était son ode à New York. De retour à Kansas City où il a grandi, le songwriter qui chante l'imaginaire du Midwest de façon viscérale, chronique nos sociétés anxiogènes avec poésie comme sur sa ballade à fleur d’âme US Mail, écrite pour défendre l'institution United States Postal Service.

Kevin Morby est en tournée en Europe à partir du mois de mai et en concert le 3 juin au Festival Levitation France à Angers avec FIP.