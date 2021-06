Johnny Cash : un album live inédit annoncé, un premier titre en écoute

Publié le 25 juin 2021 à 14:17 par Ghislain Chantepie

Un concert de l’homme en noir enregistré en 1968 à San Francisco est attendu à l’automne, un premier extrait à découvrir en écoute.

Johnny Cash n’a pas encore livré tous ses trésors . Près de 20 ans après sa disparition, le chanteur américain continue d’être célébré régulièrement au travers de rééditions, de reprises, ou d’enregistrements exhumés comme ce fut encore le cas l’été dernier avec la publication par le label de Jack White d’un concert donné en 1973 au Ahmanson Theatre de Los Angeles .

Cinq ans auparavant, l’homme en noir se trouvait tout juste un peu plus au nord, au Carousel Ballroom de San Francisco où officiaient aussi ce soir - là Jefferson Airplane et Grateful Dead . Johnny Cash préparait alors la sortie imminente de son célèbre album At Folsom Prison enregistré dans un pénitencier, et était accompagné sur scène de sa fidèle compagne June Carter Cash mais aussi du guitariste Luther Perkins disparu tragiquement à peine quelques semaines plus tard .

Ensemble, ils jouèrent ce soir - là une trentaine de titres dont plusieurs reprises de Bob Dylan avec qui Cash avait déjà forgé une solide amitié . Enregistré alors par l’ingénieur du son des Grateful Dead, l’iconoclaste Owsley Stanley ( également bien connu pour ses talents de chimiste ) , ce concert jusqu'ici jamais gravé fera donc l’objet d’une édition en bonne et due forme le 24 septembre prochain avec une sortie annoncée sous le titre At The Carousel Ballroom April 24, 1968 . Et pour patienter jusque - là, un premier extrait est d’ores et déjà disponible, une version live du Going to Memphis de son album Ride This Train paru en 1960 et qui n’a toujours pas pris une ride .

