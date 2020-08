Hailey Tuck "Where do you go to, my Lovely?"

Publié le 1 août 2020 à 13:06 par Melike Balci

Hailey Tuck "Where do you go to, my Lovely?" / Melike Balci ©Radio France

Une séduisante interprétation par Hailey Tuck du titre "Where do you go to, my Lovely?" de Peter Sarstedt, accompagnée du guitariste Oscar Siffritt.