"Good and Green Again", les contes folk rêveurs de Jake Xerxes Fussell

Publié le 11 janvier 2022 à 13:12 par Guillaume Schnee

Le guitariste et chanteur publie une nouvelle collection de pièces folk sur un quatrième album aux paysages sonores et aux orchestrations aussi subtiles qu'atmosphériques.

Comme Rhiannon Giddens, Jake Xerxes Fussell vient de Caroline du Nord et perpétue l'héritage traditionnel folk et blues du Sud des États-Unis. Avec son jeu de guitare fluide et aérien, ce conteur exceptionnel redonne ainsi vie avec élégance et sans nostalgie à ces vieux chants du patrimoine américain tout en créant son propre répertoire. Deux ans après l'album Out of Sight, le chanteur, guitariste et interprète signe une quatrième œuvre magnifique avec Good and Green Again attendue le 21 Janvier sur Paradise of Bachelors.

undefined J’autorise Gérer mes choix

Pour cette nouvelle collection de récits folk, ce songwriter et mélodiste hors pair a de nouveau fait appel au producteur et musicien James Elkington. Ce dernier a apporté son sens incomparable de l’harmonie et de l’orchestration, enrichissant les arrangements et les paysages sonores des neuf titres de l'album sur lequel on retrouve cette fois trois compositions originales de Jake Xerxes Fussell. Une parenthèse instrumentale qui résonne comme un appel à l'espoir et à la rêverie au sein d'une œuvre aussi mélancolique que délicate.

Cors et cordes viennent ici ajouter un peu plus de mystère et de poésie à ces complaintes folk déclamées par la voix fantasmagorique de Fussell accompagné par les membres réguliers du groupe Casey Toll (Mt Moriah, Nathan Bowles) à la contrebasse, Libby Rodenbough (Mipso) aux cordes et Nathan Golub à la pedal steel rejoints rejoints par de nouveaux venus : Joe Westerlund (Megafaun, Califone) à la batterie, Joseph Decosimo au violon, Anna Jacobson aux cuivres et Bonnie ‘Prince’ Billy aux harmonies vocales.

Jake Xerxes Fussell - album "Good and Green Again"

À lire aussi La nouvelle ballade lascive de Father John Misty

À lire aussi Les reprises bigarées de Bonnie Prince Billy & Bill Callahan