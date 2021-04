The Flaming Lips signe une version spatiale de "Lay Lady Lay"

Publié le 30 avril 2021 à 09:57 par Guillaume Schnee

Le magazine londonien Uncut célèbre les 80 ans de Bob Dylan avec une collection de 14 reprises de ses grands titres par Courtney Marie Andrews, The Weather Station, Fatoumata Diawara, Jason Lytle, Low...

Après avoir protégé leur public en les isolant dans des bulles au cours de leurs délirants Space Bubble Shows, le combo psychédélique The Flaming Lips débarque avec une reprise du tube de Bob Dylan, Lay Lady Lay, sorti en 1969 sur l’album Nashville Skyline. Wayne Coyne et son groupe fantasque d'Oklahoma City livrent ici une version cosmique et rêveuse de la chanson du songwriter nobélisé, célébré dans une nouvelle compilation sobrement intitulée Dylan Revisited.

Pour fêter les 80 ans de Bob Dylan, le 24 mai, le magazine Uncut dévoilera une version acoustique du titre Too Late sortie des archives de l'artiste et a réuni un casting de rêve sur cette compilation hommage avec Richard Thompson, Courtney Marie Andrews, The Weather Station, Cowboy Junkies, Fatoumata Diawara, Joan Shelley & Nathan Salsburg, Weyes Blood, Jason Lytle ou encore le groupe rock du Minnesota Low pour une reprise atmosphérique du titre Knockin’ On Heaven’s Door en écoute ici :

Tracklisting de "Dylan Revisited" :

Bob Dylan – Too Late ( Acoustic Version )

Richard Thompson – This Wheel’s On Fire

Courtney Marie Andrews – To Ramona

The Flaming Lips – Lay Lady Lay

The Weather Station – Precious Angel

Cowboy Junkies – I’ve Made Up My Mind To Give Myself To You

Thurston Moore – Buckets Of Rain

Fatoumata Diawara – Blowin’ In The Wind

Brigid Mae Power – One More Cup Of Coffee

Low – Knockin’ On Heaven’s Door

Joan Shelley & Nathan Salsburg – Dark Eyes

Patterson Hood & Jay Gonzalez – Blind

Willie McTell Frazey Ford – The Times They Are a - Changin’

Jason Lytle – Most Of The Time

Weyes Blood – Sad Eyed Lady Of The Lowlands

