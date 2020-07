Father John Misty célèbre Leonard Cohen, Link Wray et Cat Stevens sur un nouvel EP

Publié le 3 juillet 2020 à 09:30 par Ghislain Chantepie

Le songwriter californien offre l’écoute de quatre reprises rares ou inédites sur la plateforme Bandcamp jusqu’à samedi.

Father John Misty demeure fidèle à son engagement . En mars dernier, Joshua Tillman de son vrai nom avait réalisé une levée de fonds en faveur des musiciens touchés de plein fouet par l’épidémie de Covid - 19, en offrant l’intégralité des recettes de son dernier album live au fond de soutien MusiCares . Enregistré l’été dernier à Hambourg, Off - Key In Hamburg offrait ainsi sur une vingtaine de titres à ( re ) découvrir issus des trois derniers albums de cette pointure du folk orchestral . Rebelote aujourd’hui ce brillant songwriter qui vient de mettre en ligne sur Bandcamp, toujours au profit de la communauté musicale, un mini EP réunissant quatre reprises, dont deux du poète - chanteur Leonard Cohen .

Enregistrée il y a quelques semaines seulement avec son vieux complice Jonathan Wilson, sa relecture inédite d’Anthem offre ainsi une douceur magnifique en lieu et place de la voix sépulcrale du géant canadien à ce titre publié originellement en 1992 . Rare mais déjà aperçue en ligne par le passé, la reprise du One of Us Cannot Be Wrong de 1967 a quant à elle été remixée pour l’occasion alors que son enregistrement avait convoqué pas moins de 25 musiciens il y a quelques années .

Autre monument réinterprété par Father John Misty, le Trouble de Yusuf Islam aka Cat Stevens extrait de son album Mona Bone Jakon paru en 1970 . Sur cette relecture inédite, le chanteur américain offre à ce titre intime une enveloppe positive et majestueuse que l’on retrouve également sur Falling Rain, un bel hommage au grand guitariste Link Wray disparu il y a une quinzaine d’années . Ne tardez pas pour vous plonger dans ce joli EP, car son écoute gratuite sur Bandcamp prendra fin dès ce soir .