Face à la pandémie, Neil Young persiste et signe

Publié le 10 avril 2020 à 08:23 par Ghislain Chantepie

L’icône folk vient de publier un nouveau clip inspiré de l’actualité pour son titre antisystème "Shut It Down".

Neil Young ne tient décidément pas en place . Épidémie oblige, il faudra pourtant encore attendre quelque temps avant de voir sur scène l’icône folk en chair et en os aux côtés de son groupe culte Crazy Horse avec lequel il a publié son dernier album en octobre dernier . Mais depuis sa demeure nichée au fin fond du Colorado, l’activiste canadien ( et désormais également américain ) n’a pas dit son dernier mot et, à distance, ne cesse de réagir et d’offrir sa propre réponse à la crise sanitaire .

Le mois dernier, Neil Young lançait ainsi ses Fireside Sessions, de petits concerts tournés chez lui ( et au coin du feu ) avec sa femme Daryl Hannah, accessibles en streaming depuis sa caverne d’Ali Baba en ligne NYA. Aujourd’hui, c’est l’un des titres les plus militants de son dernier album Colorado que le chanteur a choisi d’actualiser en publiant une nouvelle vidéo inspirée de l’actualité mondiale .

Rock - song antisystème aux vers tranchants, Shut It Down 2020 se voit ainsi désormais illustrée par des images d’une planète sous le choc, alternant les images de foules masquées, de soignants en action, et de rues désertées . Mais aussi d’une nature qui commence à reprendre ses droits, d’une solidarité qui renaît à l’égard des plus fragiles, et de nombreux plans tournés en studio avec Crazy Horse l’an dernier . De nouveau, Neil Young appelle dans un message ses fans à suivre toutes les mesures barrières pour leur propre bien et celui des autres :

Jamais auparavant la planète ne s’était réunie de cette façon, employant les technologies modernes pour s’assurer que chacun comprend la responsabilité qu’il a pour son prochain . Seul un comportement désintéressé peut désormais stopper la propagation de ce virus mortel .

