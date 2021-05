Donovan fête ses 75 ans avec un clip de David Lynch

Publié le 12 mai 2021 à 13:22 par Ghislain Chantepie

Le troubadour écossais a mis en ligne "I Am The Shaman", une nouvelle rêverie croquée par son ami cinéaste dans un clip cosmique.

Hippie un jour, hippie toujours . Et ce n’est pas Donovan, à l’heure de célébrer son troisième quart de siècle, qui vous dira le contraire . Cette icône excentrique du folk britannique, compagnon de route des Beatles et autre Brian Jones dans le Swinging London triomphant, a forgé son succès précoce dans le virage psychédélique qui emportait alors toute une partie de la pop anglaise . Avec plusieurs centaines de chansons écrites au fil de sa longue carrière, cet éternel baba cool a peu à peu disparu des radars mais n’a jamais cessé de composer, publiant encore un ultime album au milieu de la dernière décennie .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Alors, en guise de cadeau à ses fans pour ses 75 ans, Donovan a repris aujourd’hui sa guitare surnommée Kelly pour entonner face - caméra un nouveau titre judicieusement baptisé I Am The Shaman . Ainsi qu’il l’explique dans un post publié sur sa page Facebook, le songwriter visitait alors le studio de son ami David Lynch lorsque ce dernier lui a demandé de s’assoir devant l’objectif et d’interpréter une ébauche de cette nouvelle rêverie new - age . Largement improvisé sur le moment, le titre a ensuite fait l’objet d’une post - production par Lynch himself qui a également concocté pour l’occasion un clip totalement cosmique à la mesure du vieux troubadour écossais . On ne se refait pas .

en écoute Neil Young partage "Homefires", un nouvel inédit de 1974