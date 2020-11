Dans le casque de... Herman Dune

Publié le 25 novembre 2020 à 14:12 par FIP.fr

Pour fêter la sortie de son nouvel album "Notes from Vinegar Hill", le chanteur et musicien indie-folk partage aujourd'hui avec vous sa bande-son du moment...

Vingt ans ont passé depuis la sortie de Turn Off The Light, le tout premier album d’Herman Düne . Un disque de pop et de folk alternatif chanté en anglais par un groupe de jeunes Parisiens, à l’heure où la house filtrée et le rock vintage se partageaient les charts du monde entier . Une scène indépendante et passionnante, pourtant, naquit en ce début de siècle autour de ce songwriting réinventé qui puisait autant dans l’héritage américain que dans l’underground musical prolifique de l’époque . Les années ont passé, Herman Dune a perdu son tréma au passage, et s’incarne désormais en la personne de son seul frontman David Ivar . L’activiste parisien a depuis rejoint la Californie de ses héros Tom Waits et Charles Bukowski, une terre d'adoption où il a affermi et maturé, plus encore, son approche freak de la folk - music .

Empruntant son titre au quartier de San Pedro où le chanteur réside aujourd’hui, Notes from Vinegar Hill forme ainsi un album conçu au travers des angoisses de la période de confinement mais qui les surmonte par la beauté ( et parfois l’humour ) de ses mélodies et la chaleur de ses instrumentations, en grande partie réalisées par David Ivar lui - même . Publié ce mois - ci via son propre label Santa Cruz Records, ce nouveau long - format marque ainsi un retour plein d’inspiration d’Herman Dune qui, pour célébrer cet heureux événement, partage aujourd'hui avec vous sa bande - son du moment, une playlist où se croisent Johnny Cash et Lana Del Rey, Bob Dylan et Cher, ou encore Lucinda Williams, Silver Jews, et Nicki Minaj…

Tracklist :

Fleetwoods - Come Softly To Me

Lana Del Rey - Doin’ Time

Loudon Wainwright III - How I Love You ( I'm Tellin' the Birds, Tellin' the Bees )

Caitlin Rose - Own Side

Silver Jews - Candy Jail

Kaspers Orkester - I samma bil

Lucinda Williams - Metal Firecracker

Valerie June - Workin' Woman Blues

Bob Dylan - My Own Version of You

Haim - Los Angeles

Kyle McNeill - There's Something Wrong With This Fantasy

Los Lobos - Las Amarillas

The Littlest Birds - The Be Good Tanyas

Johnny Cash - Lonesome To The Bone

Cher - All I Really Want to Do

Paul Simon - Born at the Right Time

Mazzy Star - Ride It On

Bob Dylan - Visions of Johanna

Nicki Minaj - Barbie Dreams

Ain't No Love In The Heart Of The City - Bobby "Blue" Bland