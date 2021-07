Daniel Lanois rappelle Leonard Cohen sur l'émouvant "Torn Again"

Publié le 1 juillet 2021 à 14:56 par Ghislain Chantepie

Le sorcier du son canadien a dévoilé un titre inédit qui met en musique un poème poignant de son compatriote disparu.

Près de cinq ans après sa disparition, les hommages musicaux fleurissent encore régulièrement pour saluer la mémoire de Leonard Cohen . Le géant canadien, disparu en novembre 2016, a laissé derrière lui une œuvre majeure qui ne cesse d’inspirer, encore aujourd’hui, nombre de ses contemporains ou de secrets disciples . Parmi ceux - là, son compatriote Daniel Lanois qui avait déjà participé au micro et au piano à plusieurs titres de l’album posthume Thanks for the Dance publié il y a deux ans, et qui invitait également Feist ou encore Beck à célébrer le grand homme .

Aujourd’hui, c’est une petite pépite que le sorcier du son canadien vient de sortir de ces tiroirs avec ce Torn Again, un titre inédit qui met en musique un enregistrement de Leonard Cohen récitant un poème de son cru . « Why did you leave us? Why did you leave? », questionne ainsi de son timbre grave le chanteur disparu sur ce titre sépulcral . Invité par son comparse Daniel Lanois à compléter cet arrangement, le guitariste Rocco DeLuca y apporte également les cordes de son instrument en acier tel un fil rouge à cette prière d’une tristesse infinie .

Ce poème de Leonard Cohen et sa lecture par elle - même m'ont toujours laissé un sentiment particulier . L'épine dorsale de nos guitares est devenue le rocher sur lequel le poème se tient . »