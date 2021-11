Courtney Barnett sublime le temps retrouvé

Publié le 15 novembre 2021 à 14:50 par Ghislain Chantepie

La chanteuse australienne vient de publier "Things Take Time, Take Time", un troisième album pétri de folk humaniste à découvrir en écoute intégrale.

Patience, parait - il, est mère de vertu . Est - ce cette vieille assertion que Courtney Barnett a voulu vérifier sur la table d’écriture de son nouvel album, tout juste dévoilé ? Cette attachante artiste a certes pu mesurer l’implacable écoulement du temps durant les longs mois d’isolement qui ont marqué l’année passée . Comme pour bien d’autres artistes, la pandémie n’a ainsi pas non plus manqué d’inspirer la chanteuse australienne qui s’est associée sur ce disque à sa compatriote Stella Mozgawa, la talentueuse productrice et ( entre autres ) batteuse de Warpaint. Plus détendu, plus intimiste peut - être aussi, ce troisième long - format a été composé en bonne partie en 2020 puis enregistré en studio il y a quelques mois entre Sydney et Melbourne .

Baptisé avec sagesse Things Take Time, Take Time, cet album semble aussi affirmer un nouveau virage folk de la trentenaire après son rageur ( mais non moins excellent ) dernier disque solo publié en 2018 . Premier extrait jubilatoire dévoilé dès cet été, Rae prenait ainsi déjà la forme d’une leçon d’humanité illustrée par un joli clip inspirant . Le mois suivant, l’Australienne mettait encore en ligne Before You Gotta Go, une ballade teintée d’optimisme et pleine de délicatesse .

Une dimension introspective que les autres chansons du disque ne démentent pas aujourd’hui, empreintes qui de mélancolie, qui de guérison, mais où l’énergie de l’existence jamais ne manque . A l’enjoué Sunfair Sundown où vrille, comme toujours avec délice, la voix de la chanteuse répond ainsi plus loin l’irrésistible Write A List of Things To Look Forward To, un hit magnifique empli d'une forme de jeunesse intemporelle . Entre les deux, la reverb céleste d'un Here’s The Thing ou encore le vertige amoureux d’un If I Don't Hear From You Tonight à cœur ouvert où Courtney Barnett semble se livrer comme jamais, puisant dans ses tripes avec brio pour surmonter les clichés du genre jusqu'à offrir à sa musique toute la véhémence des sentiments .