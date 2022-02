Circuit des Yeux rêve de sa créature marine sur "The Manatee"

Publié le 4 février 2022 à 15:03 par Guillaume Schnee

Un clip poétique et surréaliste illustrant la folk astrale de cet inédit tiré des sessions d'enregistrement du dernier album de Haley Fohr, "-io".

A 4h30 du matin, le 4 février 2020, un lamantin est sorti de la mer et m'a regardé droit dans les yeux. L'expérience m'a tellement marqué que j'ai écrit une chanson à ce sujet" explique Haley Fohr, qui avec son titre The Manatee: A Story of This World Pt. III, nous plonge à nouveau dans sa folk expérimentale qu'elle façonne sous le nom de Circuit des Yeux.

C'est seule pendant le confinement que la chanteuse a écrit, arrangé et produit chaque note de ce nouveau conte poétique mis en images par le réalisateur Rudy Rubio. Une ballade orchestrale et psychédélique magnifiée par la voix saisissante et fantomatique (quatre octaves) de l'artiste accompagnée ici par Whitney Johnson à l'alto, Andrew Scott Young à la basse et Tyler Damon à la batterie.

"Le lamantin est mon rappel que l'intuition et deux jambes pourraient être tout ce dont une personne a besoin pour trouver un monde plus hospitalier" déclare la chanteuse native de Lafayette dans l'Indiana et installée à Chicago qui continue de chroniquer la désintégration du monde mais cette fois avec une certaine sérénité trouvée dans l'observation éphémère de cet animal sirénien solitaire.

Après Symphone en 2008, Sirenum en 2010 et Portrait en 2011, la songwriter sortait en 2016 l'album In Plain Speech sous le pseudonyme de Jackie Lynn, accompagnée par la crème de la scène underground de sa ville d'adoption. En octobre 2017, l'artiste présentait Reaching For Indigo sous le nom de scène Circuit des Yeux. L'an dernier, Haley Fohr s'entourait sur son septième long-format, - io, d'un orchestre de treize musiciens renommés du jazz, du classique et des scènes expérimentales.

Circuit des Yeux est en concert:

le 11 avril au Centre Pompidou à Paris

le 13 avril à L’Auditorium du Conservatoire de Lille

