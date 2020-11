Calexico dévoile le titre "Hear The Bells"

Publié le 2 novembre 2020 à 11:28 par Guillaume Schnee

Les vétérans indie folk de Tucson sortent leur premier album de Noël "Seasonal Shift" et célèbrent la richesse interculturelle des grands espaces arizoniens.

Après leur album Years To Burn enregistré avec Iron & Wine sorti l'an dernier, Joey Burns et John Convertino ont décidé de célébrer l'esprit des fêtes de fin d'année sur le long format Seasonal Shift. Plus qu'un simple album de Noël, les leaders de Calexico nous invitent à célébrer la richesse interculturelle des grands espaces arizoniens en baignant leur Americana sans cesse réinventée dans des sonorités métisses où la folk orchestrale se mêle au fado, au rock ou aux chansons folkloriques mexicaines . Premier titre dévoilé, Hear The Bells est ainsi inspiré par Dia de Los Muertos et The All Souls Procession, deux événements culturels qui ont influencé le sud de l'Arizona :

"Je voulais inclure certains aspects des célébrations et des traditions observées à Tucson vers le début du mois de novembre . Cette chanson parle de garder le temps et l'espace pour le souvenir de ceux qui nous ont quittés" explique Joey Burns . Entre esprit festif et gravité, cette collection de nouveaux titres comprend des reprises de deux chansons de Noël célèbres : Happy Xmas ( War Is Over ) de John Lennon et Yoko Ono et Christmas All Over Again de Tom Petty . Les vétérans de Tucson et leurs complices sont rejoints sur l'album par une série d'invités comme Bombino, Gaby Moreno, Gisela João, Nick Urata de DeVotchKa et Camilo Lara .

L'album "Seasonal Shift" sort le 4 décembre via Anti Records .