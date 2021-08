Brigid Mae Power dévoile une reprise somptueuse de "Didn't It Rain"

Publié le 11 août 2021 à 10:22 par Guillaume Schnee

Après l'album "Head Above the Water", la chanteuse indie folk irlandaise signe "Burning Your Light" une collection de reprises magnifiques allant d'Aretha Franklin à Bob Dylan, Patsy Cline ou Townes Van Zandt.

Héritière de la tradition du folk celtique, la chanteuse et auteure Brigid Mae Power présentait en 2020 son troisième album Head Above the Water, magnifiant de sa voix de soprano ses ballades folk poignantes teintées de sonorités alt - country, rock ou jazz . Après avoir participé à la compilation hommage Dylan Revisited en reprenant le titre One More Cup Of Coffee, la muti - instrumentiste de Galway confirme son talent pour les reprises en sortant un EP six titres, Burning Your Light, attendu le 24 septembre via Fire Records . L'artiste vient d'en publier le premier extrait, Didn't It Rain, une chanson traditionnelle popularisée par Sœur Rosetta Tharpe et Mahalia Jackson et interprétée en 2002 par Songs: Ohia, le groupe de l'Américain Jason Molina .

undefined J’autorise Gérer mes choix

Sur Burning Your Light, on peut retrouver sa version du titre One More Cup Of Coffee de Bob Dylan mais aussi une réinterprétation chantée de la ballade irlandaise traditionnelle May Morning Dew ou de Leavin’ On Your Mind’, un standard country de Patsy Cline de 1963 porté à de nouveaux sommets de désespoir . Brigid Mae Power rend ici hommage au chanteur folk texan Townes Van Zandt avec une cover de For The Sake Of The Song ( 1968 ) avant de nous bouleverser avec sa vision de It Ain't Fair d'Aretha Franklin, tiré de l'album de 1970 This Girl's in Love with You .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix