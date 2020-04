Bob Dylan malicieux sur sa nouvelle ballade "I Contain Multitudes"

Publié le 17 avril 2020 à 15:50 par Guillaume Schnee

Trois semaines après "Murder Most Foul" le chanteur créé la surprise avec une ballade folk acoustique inédite aux multiples références culturelles.

L'icône folk qui n'avait pas sorti de titre original depuis la sortie en 2012 de son album Tempest a décidé d'adoucir cette douloureuse période de pandémie en nous offrant coup sur coup deux nouveaux titres . Après son Murder Most Foul, une longue ballade de 17mn sur l’assassinat à Dallas de John F . Kennedy, l'artiste nobélisé vient de publier une nouvelle chanson . Moins longue et plus légère, I Contain Multitudes est aussi plus chaleureuse, de quoi réjouir tous les amateurs de folk récemment endeuillés avec la disparition du songwriter John Pine.

“Je suis un homme de contradictions, je suis un homme d’humeurs variables. ” Sur cette nouvelle pièce acoustique aux rythmes feutrés, Bob Dylan déclame avec malice et introspection ses propres contradictions usant d'innombrables références “Je suis comme Anne Frank, et Indiana Jones, et ces bad boys britanniques, les Rolling Stones” . L'auteur fait aussi référence à Edgar Allan Poe, Anthony Raftery, William Blake ou David Bowie .

