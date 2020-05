Bob Dylan annonce un nouvel album et dévoile “False Prophet”

Publié le 12 mai 2020 à 06:46 par Ghislain Chantepie

L’icône folk confirme officiellement la sortie de son trente-sixième long-format avec un nouvel extrait pétri de blues et de rock.

Bonne ou mauvaise, une nouvelle n’arrive jamais seule . A la fin du mois de mars, Bob Dylan créait la surprise en dévoilant au creux de la nuit une longue ballade inédite de 17 minutes . C’était alors le tout premier titre original publié par l’icône folk depuis la sortie en 2012 de son trente - cinquième album Tempest, le septuagénaire ayant essentiellement travaillé depuis sur la reprise de standards notamment ceux de Frank Sinatra .

Narrant l’un des épisodes les plus noirs de l’histoire de la démocratie américaine, l’assassinat à Dallas de John F . Kennedy le 22 novembre 1963, Murder Most Foul se voyait quelques semaines plus tard rejointe par le malicieux I Contain Multitudes, un deuxième titre assez folk et plus chaleureux . A l’heure de mettre en ligne un nouveau morceau, il était donc temps pour Bob Dylan de montrer son jeu .

C’est désormais chose faite avec la publication il y a quelques jours de False Prophet, troisième extrait d’un nouvel album baptisé Rough and Rowdy Ways et dont la sortie est officiellement annoncée pour le 19 juin prochain sur le label Columbia . « I ain't no false prophet, I just said what I said » raille sur ce titre entre blues et rock le chanteur nobelisé qui, à 78 ans, cultive encore son mystère et semble rire des espérances déçues de ceux qui, si souvent, ont souhaité l'ériger en statue .