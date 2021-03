Ben Harper invite Robert Glasper sur "Joshua Tree"

Publié le 25 mars 2021 à 14:34 par Guillaume Schnee

Ben Harper présente des versions alternatives de deux titres de son album solo, Winter Is For Lovers, enregistrées avec Robert Glasper, Jimmy Paxson et Mike Valerio.

Pour cet amoureux de la guitare et des musiques roots de la planète, son dernier album Winter Is For Lovers sonne comme l'aboutissement d'une longue carrière à créer une musique hors modes . Habitué à partager son art avec les plus grands noms, c'est en solitaire que Ben Harper a imaginé sa symphonie instrumentale pour guitare, perpétuant avec sensibilité l'héritage du maître de la guitare Slide Taj Mahal ou du virtuose de la lap steel Chris Darrow avec qui il a étudié .

Parmi ces quinze compositions qui ont chacune référence à des quartiers, des villes ou des pays qui l’ont inspiré, le musicien a décidé d'enregistrer des versions alternatives des titres Joshua Tree et Inland Empire. Il nous offre aujourd'hui la reprise orchestrale de Joshua Tree enregistrée avec le pianiste Robert Glasper, le batteur Jimmy Paxson, le bassiste Mike Valerio et Chris Bleth au Duduk . Un titre présenté avec une vidéo illustrant le "pouvoir hypnotique" du désert californien qui a inspiré Ben Harper :

Lancer le lecteur audio

« Il est difficile pour moi de parler de faces B, explique Ben Harper . Il s’agit davantage de relectures et je suis très excité à l’idée de publier ces versions . Enregistrer aux Capitol Studios avec Robert, Mike et Jimmy, trois de mes musiciens préférés au monde, avec Niko Bolas à la console, a été formidable . La musique a surgi de nos rires et de notre joie . J’espère que l’auditeur va l’entendre . » L'artiste a aussi mis en ligne sa nouvelle version de Inland Empire gravée avec ses complices :

Lancer le lecteur audio