Ben Harper et Rhiannon Giddens reprennent Nick Drake

Publié le 22 juillet 2020 à 13:25 par Guillaume Schnee

Le duo offre une version roots poignante au banjo et au lap steel de "Black Eyed Dog", une ballade du songwriter anglais.

Tous deux sont des ardents défenseurs des musiques roots et du folklore noir - américain . La violoniste, banjoïste et chanteuse Rhiannon Giddens s'est faite connaître avec le string band Carolina Chocolate Drops au milieu des années 2000 et officie en ce moment au sein du supergroupe folk Our Native Daughters . La musicienne de Caroline du Nord a récemment rencontré Ben Harper à Los Angeles et la complicité tant musicale que spirituelle a donné naissance à ce premier titre en duo, Black Eyed Dog, une reprise du songwriter Nick Drake sous forme de ballade roots des Appalaches où le lap steel de Harper et le banjo de Giddens rythment de façon poignante le chant blues hanté des deux artistes .

"J’ai toujours voulu reprendre Black Eyed Dog , mais la chanson originale était intimidante dans sa perfection hantée . Ce n'est qu'en collaborant avec Rhiannon que je l'ai réalisé . Quand j'y pense cette collaboration devrait avoir eu lieu il y a longtemps, mais je suis ravi qu'elle soit enfin là ." a déclaré Ben Harper

Héros maudit de la musique folk britannique disparu en 1974 à l'âge de 26 ans, le songwiter Nick Drake n'aura finalement connu qu'une reconnaissance posthume . Ses chansons mélancoliques ont depuis inspiré une multitude d'artistes comme Kate Bush, Peter Buck de R . E . M . ou Robert Smith de The Cure . Le titre Black Eyed Dog a été l'une des dernières chansons enregistrées par Drake avant sa mort et a été incluse pour la première fois dans son album de compilation de 1987, Time of No Reply. Inspiré par l'expression de la description de Winston Churchill, tirée de Samuel Johnson, qui définissait la dépression comme un Black Dog ( chien noir ) , le titre du chanteur prenait des airs de ballade traditionnelle du fond de la chaîne de montagnes américaine . .