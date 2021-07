Avec "Rae Street", Courtney Barnett plus cool que jamais

Publié le 9 juillet 2021 à 06:43 par Ghislain Chantepie

La chanteuse australienne annonce un nouvel album pour cet automne et dévoile un premier clip de folk jubilatoire.

C’est un réjouissant retour dans les bacs que semble préparer Courtney Barnett . La chanteuse australienne, qui n’a en réalité pas cessé d’être active ces derniers mois, vient d’annoncer la sortie d’un nouvel album pour le mois de novembre prochain . Baptisé avec sagesse Things Take Time, Take Time, ce troisième long - format pourrait affirmer un nouveau virage folk de la trentenaire après son rageur ( mais non moins excellent ) dernier disque solo publié en 2018 .

Plus détendu, plus intimiste peut - être aussi, Things Take Time, Take Time a été composé en bonne partie durant l’année écoulée puis enregistré en studio il y a quelques mois entre Sydney et Melbourne . Comme pour bien d’autres artistes, la pandémie n’a pas non plus manqué d’inspirer l’écriture de Courtney Barnett qui s’est associée cette fois - ci à sa compatriote Stella Mozgawa, la talentueuse productrice et ( entre autres ) batteuse de Warpaint.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Attendu le 12 novembre prochain, ce troisième album se découvre d’ores et déjà aujourd’hui avec un premier clip mis en ligne par l’Australienne sur sa chaine YouTube . « Le temps c'est de l'argent, et l'argent n'est pas l'ami de l'homme », fredonne Barnett de sa voix toujours languissante sur ce morceau folk - rock en forme de leçon d’humanité . A l’écran, la chanteuse se dédouble et endosse toutes les casquettes dans un clip jubilatoire où le quotidien tranquille de cette Rae Street se fait inspirant au possible . Merci Courtney !