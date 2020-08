Andrew Bird retrouve Squirrel Nut Zippers sur "Train On Fire"

Publié le 31 août 2020 à 14:46 par Guillaume Schnee

Après deux décennies, le violoniste et le songwriter folk renoue avec le groupe de ses débuts sur un ballade blues folk hantée.

Avant d'entamer sa riche carrière en solo avec l'album Weather Systems ( 2003 ) , le multi - instrumentiste surdoué et poète folk de l'Illinois Andrew Bird s'est fait connaître par sa collaboration avec le groupe Squirrel Nut Zippers. Après avoir contribué à trois de leurs disques entre 1996 et 1998, la dernière collaboration de Bird avec le groupe de swing revival est apparue dans Bedlam Ballroom en 2000 . Vingt ans plus tard, l'artiste retrouve ses anciens complices sur le titre Train On Fire, une ballade blues folk hantée sur laquelle on peut entendre le violon du musicien et la voix éraillée de Tom Maxwell . Le titre annonce le prochain album de Squirrel Nut Zippers, Lost Songs of Doc Souchon, dont la sortie est prévue pour le 25 septembre .