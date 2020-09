Andrew Bird partage une reprise de "Andalucia" de John Cale

Publié le 30 septembre 2020 à 10:22 par Guillaume Schnee

Le multi-instrumentiste surdoué et poète folk de l'Illinois sort l'album de Noël "Hark!" fin octobre.

En 2019 le violoniste et songwriter folk sortait l'album studio de Bird, My Finest Work Yet, puis proposait pour les fêtes de fin d'année un EP nommé Hark !. Cet automne s'annonce riche pour Andrew Bird car après avoir renoué avec le groupe de ses débuts Squirrel Nut Zippers sur Lost Songs of Doc Souchon et un rôle dans la saison 4 de la série Fargo, le musicien vient d'annoncer la sortie d'un album de Noël pour le 30 octobre . Bird a décidé de compléter son EP Hark ! sur un long - format du même titre ajoutant aux six titres originels sept pistes supplémentaires . Parmi les nouveautés figurent les reprises de Souvenirs du regretté John Prine et Andalucia de John Cale dont une vidéo animée vient d'être dévoilée :

L'album comprendra aussi des nouveaux titres écrits pendant le confinement dont Christmas in April à propos duquel Andrew Bird a déclaré : "Il y a un morceau original que j'ai écrit en avril pendant la phase la plus désorientante de la pandémie, où je ne pouvais pas m'empêcher de me demander où nous serions quand les vacances arriveront, si nous pourrions être ensemble ou non . J’ai écrit beaucoup de chansons inspirées par cette situation . Espérons qu’elles deviendront toutes obsolètes le plus rapidement possible ." L'artiste a aussi annoncé qu' il interpréterait; le 10 octobre, son album de 2005 Andrew Bird & the Mysterious Production of Eggs en direct sur Seated .