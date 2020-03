Father John Misty publie l'album live "Off-Key in Hamburg"

Publié le 24 mars 2020 à 14:42 par Guillaume Schnee

Face à la crise le songwriter américain met en ligne un album dont toutes les recettes de l'album seront versées au fonds pour les musiciens MusiCares COVID-19.

Avec sa voix de falsetto à se pâmer et ses orchestrations folk - pop baroques, Josh Tillman alias Father John Misty est devenu l'un des grands songwiters américains de ces dernières années . Après son chef - d'oeuvre folk God's Favorite Customer sorti en 2O17 et un Live At Third Man Records, le génial multi - instrumentiste a décidé de lever des fonds afin de soutenir la communauté musicale touchée de plein fouet par l'épidémie .

L'ex - membre du groupe de rock indé Fleet foxes a ainsi mis à disposition sur la plateforme bandcamp l'intégralité de l'album Off - Key In Hamburg. Vingt titres enregistrés en direct à l'Elbphilharmonie de Hambourg le 8 août 2019 avec son groupe de longue date et le Neue Philharmonie de Francfort . Toutes les recettes de la vente de l'album iront au fond de soutien aux musiciens MusiCares COVID - 19 .

Le fonds de secours MusiCares COVID - 19 de la Recording Academy fournira une assistance à ceux de l'industrie musicale touchés par l'épidémie de coronavirus et l'annulation ultérieure de plusieurs événements musicaux . MusiCares a été créé par la Recording Academy pour protéger la santé et le bien - être de tous les musiciens .

Ce concert magnifique nous replonge dans les mélodies mélancoliques et la philosophie torturée du songwriter qui interprétait en Allemagne des titres phares de ses trois derniers albums I Love You, Honeybear, Pure Comedy et God’s Favorite Customer. Un pur bonheur de folk orchestrale Ô combien appréciable en ces temps obscurs .

