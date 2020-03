Exclu : "Put the Shine On", le nouvel album de CocoRosie

Publié le 12 mars 2020 à 09:19 par Guillaume Schnee

Les sœurs Bianca et Sierra Casady sortent un septième album cathartique et ambitieux à écouter en avant-première.

Arrivées en 2004 avec La Maison de mon rêve, un premier jet magnifique de psyché - folk baroque, les sœurs Bianca et Sierra Casady ont fait de l'expérimentation le socle d'une créativité audacieuse . A chaque album, les artistes ajoutaient toujours plus d'idées à leur univers sonore poétique, laissant parfois sur la route des fans décontenancés par leurs comptines freaky métamorphes . Après la sortie de leur dernier album Heartache City il y a cinq ans, CocoRosie a composé pour des pièces de théâtre, collaboré avec le metteur en scène Robert Wilson, avec le Kronos Quartet, et, plus récemment avec Chance the Rapper . Autant d'expériences et de respirations dans la longue et douloureuse écriture de leur septième long - format Put The Shine On, attendu le 13 mars et à écouter en avant - première ici :

Réalisé pendant quatre ans à Hawaï, à la frontière du Mexique près d'El Paso ou à San Francisco, Put The Shine On est un voyage poétique et sauvage des extrêmes . CocoRosie se livre avec sincérité évoquant dans ses contes cathartiques la mort de leur mère, les sujets tabous de l'addiction, le divorce, la maladie mentale de leur frère mais aussi l'amour et la lumière des guérisons . Ici les complaintes déchirantes de chœurs fantomatiques, de voix sans âge ou de slams rageurs trouvent leurs voies dans un mix singulier de productions électros et acoustiques où règne la tension émotionnelle .

Les comptines baroques des deux sœurs mêlent avec habileté la fraîcheur electro - pop, la douceur de ballades folk, le funk des 70's, des guitares rock, un hip hop mutant aux orchestrations cinématographiques, les envolées björkiennes et les atmosphères étranges rejointes parfois par la chaleur organique de bruits de nature et d'animaux . Dans la jungle luxuriante de son monde sonore et musical étrange, Cocorosie sort avec Put The Shine On son album le plus accessible mais aussi le plus ambitieux .