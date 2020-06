Elvis Costello publie le titre "No Flag"

Publié le 5 juin 2020 à 09:41

Deux ans après son album "Look Now", Elvis Costello dévoile un brûlot rock enregistré en février à Helsinki.

Avant de rendre hommage au regretté John Prine et d'illuminer notre confinement en mai dernier avec un livestream au profit du fonds d’urgence COVID - 19 Musicians’ Emergency Fund, l'infatigable songwriter britannique s'était rendu à Helsinki pour quelques jours . Nul ne sait si il a profité des charmes de la capitale finlandaise mais une chose est sûre, Elvis Costello s'est rendu au studio Suomenlinnan pour graver dans l'anonymat plusieurs titres . De cette session de trois jours est né cette chanson No Flag, brûlot rock aux riffs oppressants :

No Flag est le premier titre d'Elvis Costello depuis ses dernières aventures discographiques avec son combo The Imposters, l'album Look Now en 2018 et le EP Purse sorti à l'occasion du dernier Record Store Day . Le multi - instrumentiste a enregistré seul le morceau, jouant la batterie, la guitare, la basse et les claviers et chantant « Pas de temps pour ce genre d’amour/pas de drapeau qui flotte au - dessus de nous . Pas de signe de vie dans cet endroit sombre . » . Des paroles qui font écho à cette période de contestations qui touche aujourd'hui l'ensemble de la planète .