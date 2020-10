Elvis Costello partage le titre "Newspaper Pane"

Publié le 20 octobre 2020 à 10:44 par Guillaume Schnee

Avec cette ballade rock aux orchestrations saisissantes, le songwriter britannique dévoile un nouvel extrait de son nouvel album "Hey Clockface" enregistré entre Helsinki, Paris et New York.

Depuis près de cinquante ans le songwriter et multi - instrumentise Elvis Costello réinvente son discours musical plaquant ses talents d'auteur sur une musique aussi complexe que jouissive où le rock et le blues cohabitent parfois avec le jazz ou la musique classique . Deux ans après l'album Look Now, la pandémie a séparé l'artiste de son combo The Imposters qui s'est lancé dans un nouveau voyage créatif débuté seul en février à Helsinki, puis avec un quintette de musiciens français au cours d'un week - end à Paris, aux Studios Saint - Germain pour se conclure à New York et Los Angeles .

Cinquième titre dévoilé de ce nouvel album Hey Clockface, Newspaper Pane est issu des sessions new - yorkaises dirigées par le compositeur, trompettiste et arrangeur Michael Leonhart et complétées à distance, confinement oblige, par le chant de Costello .

Le titre Newspaper Pane sur lequel on retrouve le jazzman Bill Frisell et le rocker Nels Cline ( du groupe Wilco ) , navigue entre tension et lumière . Une ballade saisissante où la noirceur rock laisse place à l'espoir à mesure que la musique viscérale s'enrichit d'orgue, de cordes et de cuivres . Costello y conte l'histoire d'une femme enfermée dans une pièce où les fenêtres sont couvertes de vieux journaux, qu'elle a dressés pour se permettre de s'immerger dans les détails d'une vie inaccessible .

"Je voulais que le disque soit vivant, que les chansons exigent un jeu fort et irrégulier ou intime et beau" a déclaré l'artiste qui avait déjà mis en écoute quatre premiers titres de l'album en écoute sur sa chaîne YouTube :

L'album Hey Clockface sort le 30 octobre prochain via le label Concord Records . Les fans du songwritter peuvent se réjouir car une semaine plus tard sortira une réédition luxueuse de son album culte Armed Forces, sorti en 1979 . Le coffret The Complete Armed Forces révèlera des dizaines de b - sides, de démos et plus de vingts enregistrements live inédits .